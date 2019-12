vor 54 Min.

Beziehungsstreit um ein kleines Pony endet vor Gericht

Der 60 Zentimeter große Falabella-Hengst „Samy“ ist aus einem Hof verschwunden. Was hinter dem Fall steckt

Von Michael Lindner

Süß, niedlich, putzig – diese und ähnliche Worte sagen Menschen, wenn sie das gerade einmal 60 Zentimeter kleine Falabella-Pony „Samy“ das erste Mal sehen. Der fuchsfarbene Hengst sorgt überall für strahlende Augen, doch nun stand er im Mittelpunkt eines Beziehungsstreits. Der Fall wurde gestern am Amtsgericht Augsburg verhandelt.

Die Besitzerin transportierte das Pony in einem Smart

Berühmtheit erlangten das Pony und dessen Besitzerin im Jahr 2014: Ein Bild zeigte die beiden, wie sie auf der A96 unterwegs sind – das Tier wurde im Kofferraum eines Smarts transportiert und schaute die verdutzten Autofahrer durch die Heckscheibe an. Groß war der Schreck dann im März dieses Jahres, als die Besitzerin ihr Pony vom Hof abholen wollte. Doch Samy war nirgends zu finden. Wie sich einige Zeit später herausstellte, war das Pferd nicht entlaufen, sondern wurde vom langjährigen ehemaligen Partner der Besitzerin weggebracht. 4000 Euro Schulden soll seine Expartnerin bei ihm gehabt haben. Erst wenn sie diese begleiche, wollte er das Tier herausgeben. Wie es dazu kam, führte dessen Verteidiger Stefan Mittelbach aus.

Das Paar hat das Pony in Tschechein gekauft

So haben sich sein Mandat sowie dessen damalige Partnerin das Pony für 600 Euro in Tschechien gekauft. Es sollte ihr gemeinsames wenn auch ungewöhnliches Haustier sein. Der Angeklagte habe 450 Euro bezahlt, tauche aber nirgends im Kaufvertrag auf. Der Verkäufer habe einen dubiosen Eindruck gemacht – und da sein Mandant online leicht zu finden sei, wurde nur seine Partnerin aufgeführt, erklärte Mittelbach.

Als es sechs Jahre später zur Trennung kam, habe sich sein Mandant monatelang alleine um das Pony gekümmert. So wurden unter anderem die Kosten für den Hufschmied, den Tierarzt sowie für Futter und Unterbringung von dem Angeklagten komplett allein getragen. „Er hat sich neun Monate um das Lebewesen gekümmert und alle Rechnungen bezahlt“, sagte Mittelbach. Dass sein Mandant nun wegen Unterschlagung und Nötigung vor Gericht stehe, obwohl er Miteigentümer des Pferdes sei, empfinde er als seltsam.

Der Angeklagte, der gegen einen Strafbefehl in Höhe von 4500 Euro Einspruch eingelegt hat, hat das Pony schon längst an seine Expartnerin zurückgegeben. Er habe keinen Kontakt mehr und wisse auch nicht, wo sich das Tier nun befinde. Das Verfahren wurde gegen eine Geldauflage von 300 Euro vorläufig eingestellt, die der Angeklagte an das Tierheim Augsburg zahlen muss.

