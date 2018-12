vor 24 Min.

Bienen: Aktionskreis will Volksbegehren starten

Das Bündnis „Rettet die Bienen“ wirbt bei Bürgern, in ihrem Rathaus die Forderung zu unterschreiben.

Im südlichen Landkreis Augsburg hat sich ein überparteilicher Aktionskreis für das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!“ gebildet. Als Sprecher fungieren Gabi Olbrich-Krakowitzer (Großaitingen) und Heike Uhrig (SMÜ). Beide zeigten sich begeistert von der großen Resonanz. Im Aktionskreis wollen sich laut einer Pressemitteilung neben der ÖDP, den Grünen, der SPD und dem Bund Naturschutz auch einzelne Bürger einbringen, die keiner Organisation angehören.

Vom 31. Januar bis 13. Februar können Bürger in ihrem Rathaus unter Vorlage des Personalausweises für die Zulassung des Volksbegehrens unterschreiben. Bis dahin will das neue lokale Bündnis Flugblätter verteilen und mit möglichst vielen Bürgern ins Gespräch kommen. Das Volksbegehren wird nur dann zur Vorlage für den Landtag, wenn sich während dieser 14 Tage landesweit zehn Prozent der Wahlberechtigten beteiligen. Das heißt, eine knappe Millionen Bayern müssen unterschreiben.

Es geht um den Lebensraum aller Insekten

Dieser kann den Gesetzentwurf annehmen. Wenn er ihn ablehnt, kommt es zum Volksentscheid. Dazu kann der Landtag den Bürgern als Alternative einen eigenen Gesetzesvorschlag zur Abstimmung vorlegen.

Wie berichtet, geht es den Initiatoren nicht nur um den Bienenschutz, sondern um den Lebens- raum aller Insekten und damit um Naturschutz allgemein. Das Volksbegehren fordert dazu deutlich mehr ökologische Landwirtschaft. Das von der bayerischen ÖDP initiierte Volksbegehren werde von einem breiten Bündnis von fast hundert Organisationen unterstützt, sagt ÖDP-Kreisvorsitzende Gabi Olbrich-Krakowitzer. Auch der Landesbund für Vogelschutz gehört dazu. Die erste Hürde wurde bereits Mitte November übersprungen: Das Innenministerium hat das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ nach der Sammlung von knapp 100 000 Antragsunterschriften zugelassen. „Wir sind überglücklich, dass uns ein höchst wirksamer und rechtlich unangreifbarer Gesetzentwurf gelungen ist. Diese direktdemokratische Initiative ist die größte Chance für den Naturschutz in Bayern seit Jahrzehnten“, sagt Olbrich-Krakowitzer.

Nun kommt es darauf an, dass genügend Menschen unterschreiben

Nun komme es darauf an, dass genügend Menschen in den ersten Februartagen auch den Weg ins Rathaus auf sich nehmen. Mit wenigen Minuten Zeitaufwand für eine Unterschrift können alle Wahlberechtigten eine Kehrtwende für Artenschutz und Naturschönheit selbst in die Wege leiten. Heike Uhrig von den Grünen in Schwabmünchen meint: „Ein Volksbegehren ist das wirksamste Werkzeug der direkten Demokratie und wird mehr in Bewegung bringen als jede Petition. Davon machen wir Gebrauch und setzen alle Hebel im bayerischen Naturschutzgesetz in Bewegung, um die Artenvielfalt bestmöglich zu schützen und wieder herzustellen.“

Kontakt Wer sich im Aktionskreis engagieren möchte, kann unter Telefon 08203/6465 oder 08232/8079022 Kontakt aufnehmen.

