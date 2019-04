18:01 Uhr

Bienen sind Basisdemokraten

Es sieht aus wie ein planloses Gewimmel, ist aber in Wirklichkeit perfekt organisiert: das Leben in einem Bienenstock.

Unsere Autorin lernt das Imkerhandwerk von Königsbrunner Experten. Auf welche Fragen sie dabei stößt und warum bei den Insekten alle Macht vom Volke ausgeht.

Von Marion Kehlenbach

Aller Anfang ist graue Theorie. So auch beim Probeimkern. Doch irgendwie macht es einen Unterschied, ob man nur theoretisch sein Wissen erweitert, oder ob man das Erlernte später auch umsetzen soll. Und so kommen zu den einzelnen Abschnitten immer wieder Fragen: Wie machen wir das ganz konkret? Wir, das sind zwölf Personen, zehn blutige Imkeranfänger, wie ich, und zwei Kursteilnehmer, die schon eigene Bienenvölker haben.

Drei Abende zu je drei Stunden hat Vereinsvorsitzender Thomas Tabbert für die Theorie veranschlagt, doch am Ende dauert es immer etwas länger, denn die Fragen gehen einfach nicht aus.

Die Varroa-Milbe bleibt ein großes Problem

Los geht es mit Biologie und Pharmazie. Letztere ist wichtig, weil die eingeschleppte Varroa-Milbe ein großes Problem ist und mit ihr Imker, die sich nicht um die Gesundheit ihrer Völker kümmern. Dabei kann der Parasit mit Ameisensäure in Schach gehalten werden.

Bis zum Zweiten Weltkrieg war die dunkle Nordbiene unter europäischen Imkern sehr verbreitet, allerdings war diese Rasse sehr „stechfreudig“. Heute halten Imker lieber die Carnica-Bienen, die sind sanftmütiger und sammeln mehr Honig als ihre aggressiven Schwestern oder die Buckfast-Biene, eine gekreuzte Art, die weniger empfindlich auf Umwelteinflüsse reagiert.

Wichtigste Frau im Staat ist die Königin, die von den Arbeiterinnen umsorgt wird mit der Supernahrung Gelée royale. Im Winter wird sie von ihrem Volk in die Mitte der sogenannten Wintertraube genommen. Sinken die Außentemperaturen unter plus sechs Grad, zittern die Arbeiterinnen sich und ihre Königin warm. Die Königin überwintert so bei kuscheligen 25 bis 30 Grad im Kern der Traube. Und sollte die Königin einmal ihren Stock für immer verlassen, folgen ihr die Arbeiterinnen.

Wenn Bienen eine Palastrevolution planen

Allerdings hat die Gefolgschaft ein schnelles Ende, wenn die Bienen mit ihrer Königin unzufrieden sind, was der Fall ist, wenn sie nicht mehr genügend Eier legt. Dann füttern die Ammenbienen eine neue Larve mit Gelée royale, die dann die neue Herrscherin sein wird, und die alte Königin wird getötet – alle Macht geht vom Volke aus. „Aber das müsst ihr eigentlich nicht wissen“, sagt Tabbert, „das regeln die Bienen selber.“ Also mich beruhigt das nicht. Ich hätte es schon gerne gewusst, wenn mein Bienenvolk eine Palastrevolution anzettelt.

Und was sind Ammenbienen? Im Sommer wird die Honigbiene rund vier Wochen alt und übernimmt in diesem Zeitraum verschiedene Arbeiten. Nach dem Schlüpfen bleibt sie im Stock und sorgt für Ordnung als Putzbiene. Ab dem vierten Tag ändert sich das Verhalten der Putzbiene. Sie versorgt die Brut mit einem Brei aus Honig und Pollen und wird damit zur Ammenbiene. Ab dem 18. Tag ihres Lebens bewacht sie als Wächterbiene den Stockeingang und lässt nur Bienen ihres Volkes rein. Und woher weiß sie, wer zum eigenen Volk gehört? Am Geruch. Die Königin verteilt ihren Duftstoff auf ihr gesamtes Volk, Bienen mit fremdem Geruch wird der Einlass verwehrt.

Nach drei Wochen geht es raus zum Honigsammeln

Im Alter von drei Wochen geht es dann raus zum Honigsammeln. Dabei suchen sich die Bienen, wenn möglich, immer die gleiche Blütenart. Deshalb sind sie für die Bestäubung von Pflanzen so viel wichtiger als andere Insekten. Schmetterlinge beispielsweise sind da nicht so wählerisch, deshalb tragen sie nicht immer die Pollen einer Blüte zur nächsten der gleichen Art. Pollen vom Kirschbaum helfen dem Apfelbaum aber nicht. Man spricht bei Schmetterlingen von Zufallsbestäubern.

Aber was mache ich, wenn meine Königin ausschwärmt und ihr ganzes Volk gleich mit? Suchen und wieder einfangen. Aber es gibt Anzeichen, dass das Volk sich aus dem Staub machen will, erklärt Tabbert, beispielsweise stellt es seine Bauaktivitäten ein und dann kann man vorher Maßnahmen ergreifen. Sollte das Bienenvolk doch einmal fort sein, so hat der Imker Rückendeckung durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB, siehe Infokasten). Zum Beispiel darf er beim Einfangen des Schwarms fremde Grundstücke betreten.

Zum Schluss muss ich noch entscheiden, mit welcher Beute ich imkern will, also welche Art von Zuhause ich meinen Bienen geben will. Zur Auswahl stehen Zander- oder Dadant-Beuten. Als Beute bezeichnet man die Kästen, die den Bienen als Stock dienen. Die Beuten sind modular aufgebaut und können je nach Volkgröße vergrößert oder verkleinert werden.

Da ist es praktischer, wenn man ein gängiges, genormtes System aussucht. Ich entscheide mich für die Dadant-Beute. Hier sind die Module nicht so schwer wie die der Zander-Beute und damit auch etwas leichter in der Handhabung.

