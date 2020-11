vor 32 Min.

Bild eines berühmtem Schwabmünchner Malers kehrt aus Hamburg zurück

Plus Ein Bild des berühmten Schwabmünchner Künstlers Ferdinand Wagner aus dem Jahr 1872 ist wieder in der Heimatstadt. Wie es über Umwege dorthin zurückkam.

Von Reinhold Radloff

Es ist riesig, sehr alt, geheimnisvoll und von einem der berühmtesten Künstler Schwabmünchens gemalt: das Bild der heiligen Hedwig von Andechs, von Ferdinand Wagner mit Ölfarbe auf Leinwand gebannt. Auf Umwegen fand das berühmte Gemälde jetzt wieder nach Schwabmünchen.

Begeistert steht Günther Schuler vor seiner Neuerwerbung: Satte 1,5 mal 1,2 Meter, das sind die Ausmaße des Bildes der heiligen Hedwig von Ferdinand Wagner, das 1872 handsigniert entstand und anscheinend noch nie restauriert wurde. Ihm gefällt die imposante Größe, das Motiv, die Detailfreudigkeit des Künstlers und sein ausdrucksstarkes malerisches Können. Abgebildet ist die heilige Hedwig, die aus dem berühmten Geschlecht der Wettiner stammt, in einem nicht näher bestimmbaren Raum im Zisterzienserhabit.

Ferdinand Wagners Bild hing wohl zunächst im Kloster Andechs

Sie hält in der linken Hand ein Kruzifix und mit der rechten beschützt sie anscheinend Zepter, Krone und Geschmeide, was auf ihre adelige Herkunft hindeutet. Das Bild hing wohl zunächst im Kloster zu Andechs, wo Hedwig seit 1943 als Heilige verehrt wird, dann in der Sozialstation St. Georg in Augsburg, anschließend bis 2014 im Kloster St. Vinzenz in Dießen und geriet anschließend in Privatbesitz. Zur Geldbeschaffung für die Sanierung des Gebäudes musste es verkauft werden und kam so in den Besitz einer Hamburger Galeristin, die es zu ihrem Lieblingsgemälde erkor.

Was hat das nun alles mit Günther Schuler zu tun? „ Ein Gast aus Hamburg erzählte mir eines Abends, dass er seinen dortigen Hausstand aus beruflichen Gründen auflösen wolle und nach Zürich ziehe.“ Das Gespräch kam dabei auch auf ein in seinem Besitz befindliches Bild von Ferdinand Wagner, zu dem der Gast recherchiert hat. Da er es aus Platzgründen veräußern musste, wollte er es in gute Hände abgeben, möglichst an einen Ort mit historischem Bezug.

Die Kirche wollte das Gemälde nicht kaufen

Unter anderem hatte der Hamburger die heilige Hedwig zuvor der katholischen Stadtpfarrkirche Schwabmünchen angeboten, die aber wegen der derzeitigen Gebäudesanierung das Bild nicht kaufen konnte. Dann stieß er auf die Historie des Hotels Deutschenbaur, das gegenüber des Geburtshauses von Ferdinand Wagner dem Älteren liegt.

Er fand heraus, dass der Urgroßvater Schulers, der Bäcker Caspar Deutschenbaur, das Anwesen in der Fuggerstraße 11 in Schwabmünchen, eine Taverne mit Brandweinerei und Landwirtschaft, gekauft hat und der Hotelier den Künstler wohl gekannt hat. Da das Hotel (in sechster Generation im Familienbesitz) noch heute besteht, war ihm daran gelegen, das Bild in gute Hände zu geben. „Da meine Vorfahren und ich schon immer Kunstfreunde waren, entschloss ich mich zum Kauf“, so Schuler. Er brachte einen niedrigen vierstelligen Betrag auf. „Ich freue mich so, ein für unsere Stadt und Familiengeschichte so traditionsreiches Kunstwerk zu besitzen.“

Der Schwabmünchner Künstler Ferdinand Wagner 1 / 2 Zurück Vorwärts 1863 zog er nach Augsburg und verstarb dort am 13. Juni 1881 . Berühmt ist Wagner nicht nur für seine Fassadenmalerei an den Augsburger Fuggerhäusern und der Rathausfassade in Konstanz, sondern auch für seine kleinen und großen Kirchenmalereien .

Zum Beispiel: mehrere Gemälde im Pfarrhaus in Markt Wald, Kreuzweg in St. Stephan in Denklingen, das Altarbild in St. Magnus in Mittelstetten (Schwabmünchen), verschiedene Bilder in St. Martin in Waldstetten im Landkreis Günzburg und Fresken in St. Jakob in Friedberg.

Der Verkäufer mietete in Hamburg extra einen Transporter, um das riesige Bild nach Schwabmünchen bringen zu können. Was jetzt damit geschieht, wo es eventuell in Zukunft hängen wird, darüber ist noch nicht entschieden.

Informationen zur heiligen Hedwig und Ferdinand Wagner

Geboren wurde die heilige Hedwig im Jahre 1174 auf Schloss Andechs. Sie war die Tochter des Grafen Berthold IV. von Andechs. Dieser verheiratete Hedwig als Zwölfjährige mit dem späteren Herzog Heinrich I. von Schlesien. Mit 13 Jahren brachte sie ihr erstes Kind zur Welt, insgesamt gebar sie vier Söhne und drei Töchter. Danach lebte die Adelige in Enthaltsamkeit asketisch und gottgefällig mit ihrem Ehemann, stiftete zahlreiche Spitäler und Krankenpflegestationen. Nach dem Tod ihres Mannes und ihres gefallenen Sohnes zog sie sich in das von ihr gestiftete Kloster Trebnitz zurück, wo sie im Alter von knapp 70 Jahren starb.

Hedwig wurde im Jahr 1267 heilig gesprochen

Papst Clemens IV. sprach Hedwig bereits am 26. März 1267 heilig. Sie ist die Patronin von Polen, von Schlesien, von Berlin, Breslau, Trebnitz und Krakau, der Heimatvertriebenen und der Brautleute. In der Klosterkirche zu Andechs auf dem „heiligen Berg“ liegen einige Reliquien der Trösterin. Von der Wohltäterin an der Menschheit gibt es unzählige Bilder, Bücher, Skulpturen, Reliefs und viele Geschichten, eine davon: Sie soll ihr Leben lang nur barfuß gegangen und deshalb häufig mit Schuhen in der Hand abgebildet sein.





