vor 54 Min.

Bilder statt echter Blumen neben dem Kreuz

Zahlreich eingeschickte Fotos sorgen bei der Königsbrunner Karfreitagsfeier für Farbe

Früher konnten die Gläubigen in „Maria unterm Kreuz“ zur Kreuzverehrung am Karfreitag eine Rose mitbringen, die dann in einer Vase als Kirchenschmuck neben dem Kreuz oder in der Kapelle verwendet wurde. In diesem Jahr, in dem die Osterliturgien aufgrund der Corona-Krise in der außergewöhnlichen Form im Livestreaming via Internet angeboten wurden, gab es für alle in der katholischen Pfarreiengemeinschaft die Möglichkeit, Blumenfotos ans Pfarrbüro zu senden.

Es gab auch gezeichnete Blumenbilder von Kindern oder welche, die einen Dank oder Fürbitte auf die Rückseite schrieben. Hier wurden sie ausgedruckt, während der Karfreitagsliturgie auf dem Boden vor dem Altar ausgelegt und später neben das Kreuz an Stellwänden angebracht. Pfarrer Bernd Leumann freute sich, dass viele Fotos gesendet hatten: „So sind die Gemeindemitglieder auch in besonderer Weise mit eingebunden gewesen.“

Für ihn wie die beiden Mitzelebranten Kaplan Markus Lidel und Pater Osborne sei diese Art, Gottesdienst zu feiern, nur der sehr gute Kompromiss aufgrund der Notwendigkeit. Insgesamt fehlen auch die Gläubigen in der Gemeinde. Natürlich ist Pfarrer Bernd Leumann aber sehr dankbar, dass es durch die Initiative eines technisch versierten Gemeindemitglieds möglich geworden sei, den Gläubigen die spirituelle Gemeinsamkeit und Teilhabe zu bieten.

Neu ist auch das Angebot an diejenigen, die keinen Internetzugang haben: Sie können einzelne Teile der jeweiligen Andacht per Telefon anhören. Das geht über die Telefonnummer 08231/965122.

Derzeit sind das Halleluja, das Osterevangelium und die Predigt von Pfarrer Leumann telefonisch abrufbar. (anco)