Birleng, Boarza, Burzastengel

Beim Vortrag in der Mittleren Mühle über heimische Dialekte brachte Prof. Werner König viele interessante Aspekte zur Sprache.

Ein Dialekt ist eine interessante Sache. Der Augsburger Sprachforscher Werner König erklärt den d’Hochsträßlern die Herkunft des Bobingerischen.

Von Elmar Knöchel

Wenn zwei das Gleiche sagen, meinen sie noch lange nicht dasselbe – vor allem nicht, wenn es um Dialekte geht. Da ist dann reichlich Stoff für Diskussionen. Über richtige und falsche Aussprache, über Bedeutungen und natürlich auch Herkünfte. Ist der Sprecher ein „Hiesiger“, ein „Dortiger“ oder gar „a’ Zuagroister“? Diesen und ähnlichen Fragen versucht der Sprachwissenschaftler Prof. Werner König, pensionierter Germanist an der Uni Augsburg, bei einem Vortrag für D’Hochsträßler in der Mittleren Mühle in Bobingen auf den Grund zu gehen.

Natürlich ist so ein Dialekt, wie zum Beispiel das „Bobingerisch“, eine feine Sache. Man kann sich heimisch fühlen, schließlich sprechen alle um einen herum genauso wie man selbst. Jeder versteht einen, zumindest sprachlich gesehen, und man fühlt sich geborgen und gut aufgehoben. Ein „Zuagroister“ hat allerdings Probleme mit dem Verständnis. Aber das ist ja auch ein Sinn des Dialekts. So kann man schließlich sofort erkennen, ob man einen Fremden vor sich hat.

Eine andere Sprechweise weist auf die Herkunft aus dem Nachbarort hin

Dann ist natürlich Vorsicht geboten. Das zeigen auch die feinen Abstufungen, die es im Dialekt für „Nicht-von-hier-Stammende“ gibt. Da ist zum einen der aus dem Nachbarort. Durch seine zwar ähnliche, aber in Nuancen doch andere Sprechweise, wird er sofort als einer aus dem Nachbarort identifiziert.

Dr. König kommt gebürtig aus Graben. Er spricht fast wie ein Bobinger. Aber halt nur fast. Übrigens ist einer, der aus Graben kommt, gar kein Grabener, wie viele denken. Denn der Grabener nennt sich selbst „Gräbinger“ und seinen Heimatort „Gräbingen“. Zur Frage nach dem Warum gibt es natürlich verschiedene Theorien. Eine davon ist die, dass sich die Grabener ausgeschlossen fühlten, weil um sie herum lauter „-inger“ wohnten. Bobinger, Kleinaitinger, Großaitinger und Untermeitinger.

Der feine Unterschied zwischen „Auswärtigen“ und „Zuagroisten“

Da wollten sie auch dazu gehören und nannten sich „Gräbinger“. Ein gutes Beispiel, wie sich Namen und Orte im Sprachgebrauch innerhalb kurzer Zeit verändern können. Ein Fremder aus einer anderen Gegend, der nur auf Besuch kommt und dann wieder nach Hause fährt, ist ganz neutral ein „Auswärtiger“. Ein Fremder aber, der sich hier ansiedeln will, wird etwas misstrauisch als „Zuagroister“ bezeichnet.

Doch nun zur Überschrift „Birleng, Boarza, Burzastengel“. Haben Sie die verstanden? Wenn ja, dann sind Sie wohl ein „Native Speaker“, wie es auf Neudeutsch heißt. Allen anderen stünde wohl ein großes Fragezeichen auf der Stirn, wenn man sie zum „Burzastengel“ auffordern würde. Keine Angst, das ist nichts Unanständiges. Man hätte nur gerne, dass sie einen Purzelbaum machen.

Auch für „Birleng“ und „Boarza“ gibt es einfache Übersetzungen. Ein Birleng ist eigentlich ein Heuhaufen und der Boarza ist ein Reisigbündel. Doch auch für gebürtige Bobinger sind diese Bezeichnungen teilweise nicht mehr geläufig. Die Sprache wandelt sich. Und mit ihr natürlich auch der Dialekt. So fällt es nicht leicht, die Herkunft vieler Wörter zu klären. Zu verworren ist das Sprachgefüge. Denn anscheinend hat es in unserer schönen Heimat immer schon vielen „Zuagroisten“ gefallen.

Als Erstes waren da die Kelten, die wurden infiltriert von den Römern, und schließlich machten sich die Alemannen breit. Später kamen noch französische Einflüsse dazu. Und fertig war der Bobinger Dialekt, dessen Hauptwurzeln in dieser Mischung zu finden sind.

„In d‘Stauda hintre“ heißt „zu den seltsamen Leuten“

Bei näherer Betrachtung kommen natürlich auch weniger populäre Tatsachen ans Licht. So haben die Sprachwissenschaftler Bobingen der „Sprachgruppe westliche Wälder“ zugeordnet. Das sorgte doch für etwas Verwunderung. „I muass in d’ Stauda hindre“ war lange ein Ausdruck für: „Ich muss leider zu den bettelarmen und seltsamen Staudenbewohnern fahren“. Und nun soll Bobingen der gleichen Sprachgruppe angehören? Unerhört.

Ein positiver Aspekt des Dialekts ist die Gemeinschaft, die er stiftet. Auch außerhalb der eigenen Gegend. So gibt es für zwei Schwaben aus dem Augsburger Land ein untrügerisches, sprachliches Erkennungszeichen. Die „Gschtattl“, wahlweise auch „Gschtaddl“. Daran erkennt man sich sofort als Zugehöriger des Augsburger Landes.

Man könnte auch sagen, im Gegensatz zu den „Spätzleschwaben“ sind wir die „Gschtattlschwobn“. Zur Übersetzung, eine „Gschtattl“ ist eine Bezeichnung für jedwede Ausführung von Plastik- oder Papiertüten. Interessanterweise geht der Ursprung des Wortes auf das Italienische zurück: „la scatola“, die Tasche. Auf diese Weise gibt es im Bobinger Dialekt noch viel zu entdecken.

Auch einen echten Zungenbrecher gibt es, wie die Bobinger Mundartdichterin Anni Gastl zu berichten wusste. „I hau amol oina kennt g’hett, dia hot a Kend g’hett, aber dia hot dean gar it kennt g’hett, von deam wo se des Kend g’hett hot.“ Übersetzung: „Ich kannte mal eine, die hatte ein Kind, doch kannte sie den, von dem sie es hatte, gar nicht.“ Klingt auf Bobingerisch irgendwie netter.

