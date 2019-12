vor 19 Min.

Bis Weihnachten kaum noch Plätze frei in Restaurants

Wer so kurz vor Weihnachten in den Wirtschaften einen Tisch haben will, muss flexibel sein. Für Weihnachtsfeiern ist es schon längst zu spät.

Die Adventszeit verbinden viele mit Christkindlmärkten, Glühwein, Plätzchen und Adventskalendern. Fragt man bei Gastronomen nach, fehlt noch ein wichtiges Thema: Weihnachtsfeiern. Die Wirtschaften im Landkreis sind teilweise völlig ausgebucht, Reservierungen sind bereits lange im Voraus notwendig. Wer noch einen Platz will, muss flexibel sein.

Zumindest am Wochenende haben es auch einzelne Gäste schwer, noch einen Tisch zu bekommen, berichtet Daniela Kugelmann, Geschäftsführerin des Restaurant Gordion in Königsbrunn. Von Montag bis Donnerstag gebe es hingegen noch einige freie Plätze, in der letzten Woche vor Weihnachten entspanne sich die Situation bereits wieder ein wenig. Manche Firmen würden zwar extra darauf achten, die Feier an einem Wochentag auszurichten, um den Mitarbeitern nicht das Wochenende wegzunehmen. Aber trotzdem seien die Tische von Freitag bis Sonntag am begehrtesten.

Für die Weihnachtszeit sind Aushilfen knapp

Gruppen, die im Gordion für eine Weihnachtsfeier reservieren wollen, sollten das generell bis spätestens Anfang November erledigt haben, rät Kugelmann, sonst gebe es meist keine Plätze mehr. Sie selbst fange schon im November mit den Vorbereitungen an. Am 24. und 25. Dezember, nach mehreren eng getakteten Wochen, habe sie geschlossen. Doch am zweiten Weihnachtsfeiertag gehe der Betrieb weiter – unter erschwerten Bedingungen: „Für die Weihnachtsfeiertage findet man kaum Aushilfen und an Silvester planen wir schon die Besetzung für das nächste Silvester, weil das Personal so schwer zu finden ist“, sagt die Geschäftsführerin. Sie arbeitet viel mit Studenten, doch die verbringen die Feiertage gerne mit der Familie.

Im Landgasthof Zum Grünen Kranz in Großaitingen sichern sich einige Gruppen ihre Plätze für die Weihnachtsfeier schon sehr zeitig: „Sie geben bei der Bezahlung schon ihre Reservierung für das nächste Jahr auf“, sagt Inhaber Bernhard Weis. Zwischen den Weihnachts- und Jahresabschlussfeiern der Vereine und Firmen habe er auch ein paar Geburtstage, doch solche Familienfeiern seien bis zum 24. Dezember eher die Ausnahme und hätten in der Regel schon lange vorher reserviert. Familien kämen dafür verstärkt in den Weihnachtsfeiertagen, wenn die Großeltern die Verwandtschaft statt eines Geschenks zum Essen einladen.

Im Grünen Kranz gibt es über Mittag zwei Schichten

Die vielen Reservierungen arbeitet Weis in zwei Schichten pro Mittag ab. „Welcher Gastwirt in dieser Zeit nicht viel zu tun hat, der macht etwas falsch“, sagt er. Sein Team ziehe die stressige Zeit aber gemeinsam mit ihm durch, er brauche keine zusätzlichen Aushilfen. Das bedeute aber nicht, dass er es leicht habe, genügend Personal zu finden: Immer weniger Menschen schlügen einen entsprechenden Berufsweg ein. Die wenigen, die es täten, hätten teilweise genaue Gehaltsvorstellungen oder wünschten sich bestimmte Arbeitszeiten, die er nicht umsetzen könne. Weis beobachtet, dass einige Firmen ihre Feiern inzwischen auf den Januar verlegen und zur Jahresauftakt-Veranstaltung einladen, weil es mit den Reservierungen im Dezember so schwierig ist und jeder in der Vorweihnachtszeit schon so viele Termine hat. Auch bei Weis ist das Wochenende vor Weihnachten durchweg belegt, nur unter der Woche sind noch einige Plätze frei.

Ebenso sieht es im Schwabmünchner Gasthaus Wertachau aus: Größere Runden haben keine Chance mehr, für vier bis sechs Personen lässt sich mit etwas Glück noch ein Tisch finden. Geschäftsführer Jörg Zobel berichtet, dass auch bei ihm schon einige Reservierungen für Dezember 2020 eingegangen sind. „Ich freue mich auf den zweiten Januar, wenn wieder Luft ist“, sagt er. Zwar sei es nach dem 2. Weihnachtsfeiertag ein paar Tage etwas weniger stressig, aber an Silvester gebe es noch einmal viel zu tun.

