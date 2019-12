vor 52 Min.

Blasmusik für einen guten Zweck

Kapelle unterstützt Familien mit behinderten Kindern

Ein Benefizkonzert zugunsten des Projekts SAM veranstaltet die Musikkapelle Konradshofen am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin von Tours in Konradshofen.

SAM ist ein Projekt der Lebenshilfe Landsberg. Im Rahmen dieses Projekts werden Paten ausgebildet, die Familien mit behinderten Kindern im Alltag unterstützen. Denn viele dieser Familien erleben immer wieder Grenzsituationen: stundenlanges Schreien, schlaflose Nächte, Pflege rund um die Uhr. Die SAM-Paten entlasten diese Familien, indem sie mit den Kindern spielen, vorlesen, mit ihnen spazieren gehen oder sich um die Geschwisterkinder kümmern.

„Die SAM-Paten sind auch im südlichen Landkreis Augsburg unterwegs. Es ist uns wichtig, dass wir mit unserem Konzert auch etwas Gutes tun für Familien im näheren Umkreis“, erklärt Vorsitzender Manfred Baur das Vorhaben seiner Musiker.

Unter der Leitung ihres Dirigenten Martin Schamper haben die Konradshofer Musiker ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Mit weihnachtlicher Blasmusik, bekannten Melodien und festlichen Werken dürfen sich die Zuhörer auf ein stimmungsvolles Konzert freuen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Es wird allerdings eine Spende für das Projekt SAM erbeten.

