26.09.2019

Blech trifft auf Orgel

Das Dinkelsbühler Blechbläserensemble tritt gemeinsam mit Organist Christoph Gollinger auf

Das Repertoire des Dinkelsbühler Blechbläserensembles umfasst festlich-barocke Klänge und große romantische Melodien mit Blick auf die Gegenwart. Am Samstag, 28. September, gastieren die fünf Musiker in der katholischen Kirche Zur Göttlichen Vorsehung. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Das Dinkelsbühler Blechbläserensemble ist ein äußerst vielseitiges Ensemble. Seit ihrer Gründung 2012 haben sich die fünf Musiker ein breites Repertoire angeeignet, welches weit über die Grenzen der üblichen Blechbläserliteratur hinausgeht.

Wichtiger Bestandteil ihres Klanges sind dabei die eigenen Arrangements, mit welchen sie es schaffen, alle Mitglieder optimal in Szene zu setzen und teils auch Überraschendes zu präsentieren. So ist es ihnen auch möglich, Werke zur Aufführung zu bringen, in welchen ursprünglich keinerlei Blechblasinstrumente vorgesehen waren.

Verbindendes Element von Frank Prechter (Tuba), Alexander Schöniger (Posaune), Johannes Krauß (Posaune, Bass-Flügelhorn) und Armin Bestelmeyer (Trompeten, Flügelhorn) ist die Dinkelsbühler Knabenkapelle, in welcher alle vier ihre musikalische Grundausbildung erhielten und diese darüber hinaus bei namhaften Lehrern, in Ausbildung und Studium kontinuierlich verfeinerten. Mit Stefan Schneider (Trompeten, Flügelhorn) ist das Quintett vollzählig. Schneider hat einen ähnlichen Werdegang vorzuweisen wie seine Musikkollegen und stammt aus dem nahe gelegenen Oettingen.

Am Samstag gastieren die jungen Künstler nun das erste Mal in Königsbrunn und gestalten mit Kirchenmusiker Christoph Gollinger ein festliches Konzert in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung. Die Musiker sorgen dabei für einen abwechslungsreichen Abend mit Blechbläser- und Orgelklängen. Neben bekannten Melodien aus Barock, Klassik und Romantik kommen auch moderne und weniger bekannte Stücke zur Aufführung. (AZ, Archivfoto: M. Kehlenbach)

für das Konzert sind für 12 Euro im Pfarrbüro, Ulrichstraße 3, und in der St. Raphael Apotheke, Bgm.-Wohlfarth-Str. 73, erhältlich. Kinder haben freien Eintritt.

