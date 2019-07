vor 44 Min.

Blechbläser lassen auch Opernklassik klingen

Das Ensemble Klangblech unternimmt in Bobingen eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte. Rund hundert Zuhörer erleben den Auftakt des 18. Bobinger Musiksommers

Von Ingeborg Anderson

So hört man die Ouvertüre zu Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ selten. Nämlich interpretiert von Tuba, Horn und je vier Posaunen und Trompeten: ein würdiger Auftakt für den diesjährigen, 18. Musiksommer, mit der das Ensemble Klangblech das Konzert in der Liebfrauenkirche eröffnete.

Tobias Burann-Drixler, der Organisator und künstlerische Leiter der erfolgreichen Konzertreihe, sprach eingangs aus, was viele der gut hundert Besucher wohl ebenso empfanden: „Heute ist die Kirche nicht nur herrlich anzuschauen, sondern auch herrlich kühl.“ Und zur prächtigen Ausstattung des Gotteshauses kamen noch die Strahlen der Abendsonne, die durch die herzförmigen Fenster fielen und dem Raum eine besondere, festliche Atmosphäre verliehen.

Ideale Bedingungen für die Reise durch 500 Jahre Musikgeschichte, zu der die zehn Musiker das Publikum einluden. Barockes aus dem 17. Jahrhundert von Girolamo Frescobaldi wechselte mit zeitgenössischen Kompositionen. Wie etwa den sechs Charakterbildern, in denen Chris Hazell drei Katzen und Edward Elgar drei seiner Freunde musikalisch beschrieben.

Und diese Klangreise führte in musikalischer Hinsicht auch nach Bobingen, denn Alois Gierons Fanfare zur Stadterhebung war Teil des Programms. Außerdem haben einige der Musiker, wie die Trompeter Ida König, Josef und Korbinian Geirhos sowie Andrea Gerblinger, Bobinger Wurzeln. Die Posaunisten waren Stephan Gerblinger, Lena Hentschel, Simon Wendel und Benedikt Geirhos, sowie im Zentrum des Ensembles Klangblech Hornist Alexander Körner und Emma Riemer an der Tuba, die auch durch das Programm führte.

Das Publikum verfolgte diese Klangreise mit sichtlichem Genuss. Sie zeigte, in welchen Facetten und Nuancen – von klanggewaltigen bis hin zu leisen, lyrischen Tönen – Blechbläsermusik klingen kann. Viel Applaus vom Publikum.

Weder Schirmherr der ersten Stunde, der ehemalige Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert, noch der Initiator hätten wohl gedacht, dass die Konzertreihe über so viele Jahre besteht und immer noch neue Fans hinzugewinnt. „Dass der Musiksommer heuer schon zum 18. Mal stattfindet, verdanken wir dem Publikum, das die Konzerte immer sehr zahlreich besucht“, sagte Tobias Burann-Drixler zum Erfolg der Reihe. Aber es sind mit Sicherheit auch das besondere Programm und die erstklassigen Interpreten, die er einlädt und die das Publikum stets aufs Neue in großer Zahl nach Bobingen locken.

Man darf sich schon jetzt auf das zweite Konzert des Musiksommers am Sonntag, 21. Juli, freuen, das um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Felizitas beginnt. Unter dem Motto „Hear My Prayer, oh Lord“ wird vom Thüringischen Akademischen Singkreis und dem Kammerchor Schwabmünchen klassische Chormusik zu hören sein.

