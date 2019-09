vor 40 Min.

Blühwiese mit Wasserfontänen für Königsbrunner Tram

Ländlich oder urban? Der Bauausschuss findet keine klare Haltung zur Gestaltung der Tram-Wendeschleife zwischen Haltestelle Zentrum und Gymnasium.

Von Hermann Schmid

Gegen die drei Stimmen der Freien Wähler (FW) hat der Bauausschuss des Stadtrats die Planung für die Gestaltung des Areals der Wendeschleife der Straßenbahn südlich der Haltestelle Zentrum gebilligt. Es wird als Blühwiese angelegt, die innerhalb der Gleisschleife mit leicht hügeligem Bodenprofil gestaltet ist. Die Wendeschleife kreuzt ein asphaltierter Fußweg zwischen Haltestelle und Gymnasium. Neun Wasserfontänen mit rund zwei Metern Höhe, die von unten illuminiert werden, sollen in loser Anordnung vor allem entlang dieses Weges Akzente setzen. Die Gesamtkosten von rund 540000 Euro, so informierte Werner Lohmann, der Leiter des technischen Bauamts im Rathaus, würden zu knapp 50 Prozent durch Zuschüsse der Städtebauförderung gedeckt.

Damit haben die Planer des Münchner Büros BEM Landschaftsarchitekten/Stadtplaner im Wesentlichen die Vorgaben umgesetzt, die der Ausschuss im Februar – einstimmig – formuliert hatte, als er ihren damaligen deutlich teureren Entwurf zurückwies. Dennoch zog sich die Aussprache über 75 Minuten hin.

Jeder Abfalleimer kostet 1000 Euro

Das lag nicht nur an der Reihe von Details, bei denen verschiedene Stadträte nachhakten, sondern auch an grundsätzlichen Bedenken, die nun wieder geäußert wurden. Jürgen Raab (FW) monierte die angesetzten Preise von gut 1000 Euro je Abfalleimer und rund 10000 Euro für vier Sitzbänke. Planer Martin Mendel informierte, man werde auf jeden Fall die bereits vorhandenen Ausstattungstypen bestellen. „Bei der Ausschreibung kommt dann die Wahrheit ans Licht.“

Walter Schuler (CSU) hakte bei den Kosten für Anlage und anfängliche Pflege des Magerrasens nach, der nach den Vorstellungen der Planer die Vegetation der Königsbrunner Heide „zitieren“ solle. Gesamtkosten von knapp 70000 Euro für 3900 Quadratmeter hielt der Landwirt, der heuer eine Blühwiese angelegt hat, für „utopisch“. Der Planer erwiderte, hier habe es Kostensteigerungen gegeben.

Fragen gab es auch zu den beleuchteten Wasserfontänen. Während Bürgermeister Franz Feigl vor allem an Infos zu Betrieb und Wartung interessiert war, kam aus der CSU-Fraktion die Frage, ob diese gegenüber der hell erleuchteten Haltestelle überhaupt auffallen beziehungsweise ob sie nicht vom Infopavillon 955 ablenken. Ohnehin, so Alexander Leupolz, werden die fast sechs Meter hohen Pfosten für die Tram-Oberleitung das Areal als „Zahnstocher-Landschaft“ prägen.

Ohne Fontänen wäre die Straßenbahn-Wendestrecke günstiger

Es gab aber auch grundsätzliche Einwände: Jürgen Raab und Helmut Schuler forderten für die Freien Wähler statt der Wasserfontänen einen von einem Künstler gestalteten Brunnen in der Mitte der Wendeschleife. Der könne attraktiver, aber auch günstiger sein als die Fontänen. Andrea Collisi (SPD) wollte eine Gestaltung, die „mehr den städtischen Charakter unterstreicht und betont, dass wir die größte Stadt im Landkreis sind“. Ihr Fraktionsvorsitzender Florian Kubsch hieb in dieselbe Kerbe: „Wir sind eine Stadt, aber wir führen uns nicht so auf! Dies ist das falsche Signal. Wir wollen doch Menschen über diesen Platz in ein vorgeblich städtisches Zentrum führen.“

Einzig Doris Lurz (Grüne) lobte mit klaren Worten den vorgelegten Plan als „sehr überzeugendes Konzept“. Für sie bringen die Fontänen „sehr deutlich städtischen Charakter“. Dies betonte auch Werner Lohmann. Natur inmitten städtischer Bebauung sei „Avantgarde“. Für Doris Lurz ist ein von den Freien Wählern jetzt vorgeschlagener Brunnen hingegen eine Idee „aus einer anderen historischen Zeit“. Klar kritisierte sie deren Spar-Argument: „Wir wollen unser Zentrum gestalten! Daheim stellen wir uns auch nicht Plastikmöbel ins Wohnzimmer!“ Es war schließlich Florian Kubsch, der allen nochmals den Beschluss vom Februar ins Gedächtnis rief und informierte, dass derselbe Ausschuss damals die Stichpunkte Blühwiese, modellierte Fläche, Wasserfontänen und diagonaler Weg einstimmig als Eckpunkte beschlossen hatte. Als Bürgermeister Feigl dann eine Zustimmung „dem Grunde nach“ aufrief, blieben nur die Hände der drei FW-Stadträte unten. Das letzte Wort bei sicherheitsrelevanten Details der Gestaltung, so war in der Sitzung auch zu hören, habe die technische Aufsichtsbehörde. Ein Schutzgeländer rund um die Wendeschleife sei aber bislang kein Thema.

