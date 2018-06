27.06.2018

Blues in der Buchhandlung

Die Band Muddy What? stellt in der Buchhandlung ihr neues Album „Gone From Mississippi“ am Mittwoch vor.

Ein Bluesabend erwartet die Konzertbesucher am Mittwoch, 27. Juni, in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Die Band Muddy What? stellt ihr neues Album „Gone From Mississippi“ vor.

Fabian Spang (Gitarre, Gesang), Ina Spang (Gitarre, Mandoline) und Michi Lang (Bass, Schlagzeug) arrangieren und interpretieren Songs von bekannten Größen wie etwa Son House, Muddy Waters, Jimi Hendrix und Bob Dylan ganz eigen und raffiniert. Egal, ob Blues-Traditional, Eigenkomposition, Funksounds oder Singer-/Songwriter-Ballade: Auf der Bühne entstehen bluesige Klangwelten mit kraftvoller Stimme, energiegeladenen Soli und gefühlvollen Harmonien.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro, Schüler und Studenten zahlen zwölf Euro. Reservierungen unter 08232/ 71952 oder www.buchhandlung-schmid.de. (sz)

