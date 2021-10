20.000 Euro teures Motorrad in Bobingen gestohlen

Trotz eines verriegelten Lenkerschlosses wurde auf dem Parkplatz eines Bobinger Verbrauchermarkts ein teures Motorrad gestohlen.

Hatte es jemand auf die schwarz-orange KTM Super Duke Moto abgesehen? Das erst ein Jahr alte Motorrad stand am Montag von 18.30 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarkts in der Gutenbergstraße in Bobingen. Laut Fahrer war das Lenkerschloss verriegelt.

Der Schaden ist beträchtlich: Der Neupreis des Motorrades lag nach Auskunft der Polizei bei 20.000 Euro. (AZ)