Bobingen

vor 17 Min.

20 Verdächtige, 48 Delikte: Vandalismus-Serie offenbar aufgeklärt

Plus Eine Serie von Sachbeschädigungen hat die Bobinger im vergangenen Jahr beschäftigt. Nun hat die Polizei die 20 Verdächtige ermittelt.

Von Norbert Staub

Mülltonnen brannten, Parkbänke wurden demoliert - fast an jedem Wochende gab es in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres in Bobingen Meldungen über Vandalismus in der Stadt. Es begann Mitte August damit, dass am Spielplatz im Singoldpark Bänke und Tische aus der Verankerung gerissen wurden. Die Polizei war damals überrascht von dem Ausmaß an Zerstörungswut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen