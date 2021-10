Bobingen

vor 50 Min.

50 Jahre Jugendkapelle Bobingen: Der Nachwuchs spielt mit den Gründern

Die verschiedenen Stationen der Musikerjugend bestritten den Konzertabend mit Erinnerungen an die vergangenen 50 Jahre.

Plus Der Brückenschlag zwischen Jung und Alt, zwischen musikalischen Anfängern und erprobten Musikern – beim Konzert zum 50-jährigen Bestehen der Jugendkapelle Bobingen ist er gelungen.

Von Anja Fischer

Schon gleich beim ersten Stück spielten die jungen Ohrenwecker, der jüngste musikalische Nachwuchs in der Stadtkapelle Bobingen, zusammen mit den alten Hasen. Mit den ganz alten Hasen, denn zu ihrer Verstärkung rückten Angelika Siemens und Roland Delics an, die vor 50 Jahren Gründungsmitglieder der Jugendkapelle waren und heute noch aktiv in der Stadtkapelle musizieren.

