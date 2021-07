91-Jährige steuert in Bobingen ihr Auto versehentlich in einen Garten

Das Ausweichmanöver einer 91-jährigen Frau mit ihrem Auto hatte in Bobingen eine spektakuläres Ende.

Eigentlich wollte eine 91-jährige Frau zwischen zwei am Straßenrand geparkte Autos steuern, um im Mayerweg den Gegenverkehr abzuwarten. Doch dieses Manöver misslang ihr am Dienstagmittag: Die Seniorin steuerte ihr Fahrzeug über den Gehweg hinaus und durch einen Zaun in einen angrenzenden Garten. Die Frau wurde laut Polizei nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt rund 2000 Euro.

Frau fährt gegen einen Baum

Zu einem weiteren Verkehrsunfall war es wenige Stunden vorher in Bobingen gekommen: Eine 36-jährige Frau war nach einem Kreisverkehr der Königsbrunner Straße auf Höhe der Ziegeleistraße zu weit nach rechts geraten und gegen den Bordstein geprallt. Dadurch schleuderte der Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte schließlich gegen einen Baum. Die Frau blieb unverletzt, aber ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.