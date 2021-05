Bobingen

Alltag in der Pflege: Mitarbeiter der Sozialstation Bobingen erzählen

Lieben ihren Beruf in der Pflege: Johanna Ludl, Birgit Werner und Dimitra Weidinger von der Sozialstation Bobingen.

Plus Es wird immer wichtiger, pflegebedürftige Menschen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen. Ein Blick hinter die Kulissen häuslicher Pflege in Bobingen.

Von Anja Fischer

Drei Mitarbeiter der Sozialstation Bobingen berichten über ihren Alltag. Ihren Beruf würden sie gegen keinen anderen eintauschen. Denn was sie geben, bekommen sie verstärkt zurück: Fürsorge, Vertrauen und Freundschaft.

