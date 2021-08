Bobingen

vor 16 Min.

Als Vorleserin hat sie Kindern spannende Momente bereitet

Plus Zehn Jahre hat Ingrid Kühne in der Stadtbücherei in Bobingen Geschichten vorgelesen und Kindern Fragen beantwortet. Was sie daran am meisten begeisterte.

Von Anja Fischer

Ingrid Kühne nimmt im Klassenzimmer in der Alten Mädchenschule in Bobingen Platz. Im Gepäck hat sie Bilderbücher, aus denen sie den Kindern vorlesen wird - zum letzten Mal. Denn die über 80-Jährige hört auf als Vorleserin der Stadtbücherei Bobingen. "Es wird Zeit aufzuhören, meine Stimme lässt nach, das ist beim Vorlesen nicht so gut", sagt Kühne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen