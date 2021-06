Bobingen

Arzt nach Corona-Impfung von Neunjähriger entlassen

Plus Ein Impfarzt ist entlassen worden, nachdem er eine Neunjährige gegen Corona geimpft hat. Es gibt zudem eine neue Darstellung, wie es zu dem Fehler gekommen sein könnte.

Von Maximilian Czysz

Der Arzt, der am Impfzentrum in Bobingen ein neunjähriges Mädchen geimpft hat, wurde entlassen. Bei dem Vorfall handelte es sich um ein wohl um ein Versehen. Das Mädchen hatte ihren Vater bei der Zweitimpfung begleitet. In der Impfkabine kam es dann zu dem Fehler.

