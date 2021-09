Aus "Blödsinn": Kinder werfen Fenster am Schützenheim mit Steinen ein

Mehrere Fenster am Schützenheim Kreuzanger wurden beschädigt. Offenbar stecken Kinder hinter der Sachbeschädigung. Die Mutter zweier Buben meldete sich bei der Polizei.

Mehrere Scheiben und die Haustüre des Schützenheims im Bobinger Ortsteil Kreuzanger wurden mit Steinen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatten offenbar Kinder den Schaden verursacht.

1000 Euro Schaden am Schützenheim in Bobingen-Kreuzanger

Am Mittwochmorgen ging eine Meldung bei der Bobinger Polizei ein. Beamte machten sich vor Ort ein Bild des Schadens. So wurden mehrere Scheiben des Schützenvereinsgebäudes in der Kreuzangerstraße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Wenig später am selben Tag meldete sich bereits eine Mutter zweier Buben im Grundschulalter bei der Polizei Bobingen. Über einen Chat hatte sie von der Sachbeschädigung erfahren und daraufhin ihre Kinder befragt. Die beiden gaben letztlich zu, dass sie zusammen mit zwei weiteren Kindern aus Blödsinn Steine auf das Gebäude geworfen hatten und für den Schaden verantwortlich sind. (AZ)

Lesen Sie dazu auch