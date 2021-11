Bobingen

17:50 Uhr

Aus Edeka Volgmann wird Edeka McGregor

Nachdem sich am Dienstag viele Kunden besorgt gezeigt hatten, weil der beliebte Edeka-Markt in der Hochstraße geschlossen hatte, gibt es jetzt Entwarnung. Es wurde nur eine Inventur durchgeführt, da der bisherige Firmeninhaber, Wolfgang Volgmann, das Geschäft an seine Tochter Sarah McGregor übergibt.

Plus Nur einen Tag war Edeka Volgmann wegen Inventur geschlossen. Nun ist der Supermarkt im Herzen Bobingens wieder für seine Kunden da.

Veränderungen gibt es bei Edeka Volgmann in der Bobinger Stadtmitte. Nach 15 Jahren im Betrieb übergibt Wolfgang Volgmann die Firma an seine Tochter Sarah McGregor. Dadurch wird aus Edeka Volgmann in Zukunft Edeka McGregor.

