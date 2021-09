Autofahrer fährt herrenlosen Hund in Bobingen an

Ein Autofahrer hat in Bobingen einen herrenlosen Hund angefahren und offenbar verletzt. Der Mann informierte die Polizei, doch die Beamten konnten das Tier nicht finden.

Ein Autofahrer hat in Bobingen einen herrenlosen Hund angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 22.40 Uhr. Der Mann war auf der Kreisstraße A13 von Bobingen-Straßberg in Richtung Reinhartshausen unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes sprang ihm plötzlich ein schwarzer, mittelgroßer Hund vor das Auto.

Nach Einschätzung des Fahrers wurde der Hund vom Auto erfasst und auch verletzt. Trotz intensiver Suche im Bereich des Unfallortes unter Einbindung eines Diensthundeführers konnte die Polizei das Tier nicht finden. Hinweise zum Hundehalter nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)