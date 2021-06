Autofahrer hinterlässt in Bobingen Beweis für seine Unfallflucht

Ein Kleinwagen hat in Bobingen einen Lastwagen angefahren und beschädigt. Der Fahrer des Autos fuhr einfach weiter, ließ aber ein Beweisstück am Unfallort zurück.

Ein Autofahrer hat in der Gutenbergstraße in Bobingen einen Lastwagen beschädigt und ist einfach weitergefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde der Lastwagen am Donnerstag, 17. Juni, zwischen 12.50 und 13 Uhr gerade entladen, als der Unfall passierte. Ein Kleinwagen stieß im Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel gegen das linke Heck des Lkw-Aufliegers.

Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf 100 Euro. Am Unfallort wurden Teile des Außenspiegels gefunden. Anhand dessen konnte die Polizei feststellen, dass es sich bei dem Auto um einen schwarzen Kleinwagen des Modells Kia Venga gehandelt haben muss. Zeugen der Unfallflucht sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (adi)