Autofahrerin in Bobingen übersieht Radlerin

Ins Krankenhaus musste einer Radfahrerin nach einem Unfall in Bobingen. Eine Autofahrerin hatte sie übersehen.

Leichte Verletzungen erlitt eine 69-jährige Radfahrerin am Dienstag bei einem Unfall in Bobingen. Sie war laut Polizei gegen 10.30 Uhr auf dem Radweg an der Königsbrunner Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Auto aus einer Grundstückseinfahrt heraus und übersah dabei die Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 69-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht. (nos)