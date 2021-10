Bobingen

17:35 Uhr

Bauvoranfrage zu Indoor-Spielplatz verursacht Wirbel in Bobingen

Eine Bauvoranfrage für einen Indoor-Spielplatz in einer Bobinger Halle sorgte für Wirbel.

Plus Nach den Beratungen im Stadtrat zu einem möglichen Indoor-Spielplatz sind Eigentümer und Mieter der betreffenden Halle geschockt.

Von Elmar Knöchel

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses diskutierten die Bobinger Stadträte die Bauvoranfrage eines Investors. Dieser plant laut Antrag in Bobingen einen Indoor-Spielplatz zu errichten. Soweit ein ganz normaler Vorgang. Rund eine Stunde lang diskutierten die Ausschussmitglieder das Thema. Am Ende wurde dem betreffenden Antrag die Zustimmung verweigert, mit dem Zusatz, dass bei einem veränderten Antrag noch einmal neu, mit besseren Erfolgschancen beraten werden könnte. Jetzt kam heraus: Eigentümer und Mieter der Halle wussten gar nichts von den Plänen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .