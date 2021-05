Betrunkener Autofahrer fährt in Bobingen einen Radler um

Ein Autofahrer hat in Bobingen einen Radler umgefahren. Die Polizei stellt schnell fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert hinter dem Steuer gesessen hat.

Ein betrunkener Autofahrer hat in Bobingen einen Unfall verursacht und einen Radler umgefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann am Mittwoch gegen 11 Uhr von der Hochstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde das Rad beschädigt, der Radler blieb aber unverletzt.

Unfall in Bobingen: Autofahrer war betrunken

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 61-jährige Autofahrer nach Alkohol roch. Beim einem Atemtest wurde ein Wert von 1,6 Promille festgestellt. Der Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

