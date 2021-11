Bobingen: Langjähriger Biberberater verabschiedet sich

Seit 2008 war Hartmut Schütze ehrenamtlicher Biberberater der Stadt Bobingen. Wer die Nachfolge übernimmt - und wie die Aufgaben eines Biberberaters aussehen.

Kaum ein Spaziergänger im Singoldpark ahnt, dass er mitten in den Revieren verschiedener Biberfamilien unterwegs ist. Von der südlichen bis zur nördlichen Stadtgrenze sind die Ufer der Singold fast lückenlos von Bibern bewohnt. Auch an der Wertach und am Anhauser Bach im Ortsteil Reinhardshausen haben sich Biber niedergelassen. Damit das Zusammenleben von Mensch und Biber reibungslos verläuft, arbeiten in Bayern zwei vom Bund Naturschutz (BN) angestellte hauptamtliche Bibermanager und zahlreiche ehrenamtliche Biberberater in den Kommunen.

Seit 2008 war Hartmut Schütze Biberberater in Bobingen. Unterstützt wurde er von seiner Frau Karin Schütze. Am 9. November wurde er von der Stadt aus dem Ehrenamt verabschiedet. Denn er verlässt Bobingen, um in der Nähe seines Sohnes zu wohnen. Auf ihn folgt Ute Blauert. Tatkräftige Unterstützung bekommt sie von drei weiteren Mitgliedern der Ortsgruppe des BN: Ralf Stölzle, Stefan Trötschel und Harald Weigand.

Das ist der Job von den Bobinger Biberberatern

Wie sieht die Arbeit des Biberberater-Teams aus? Biber sind streng geschützt, auch auf ihre Bauwerke darf nicht ohne Genehmigung der zuständigen Behörden zugegriffen werden. Biberberater versuchen vor Ort, möglichen Schäden durch Biber vorzubeugen. Die Tiere suchen sich ihr Futter höchstens zwanzig Meter von dem Fluss entfernt, an dem sie ihren Bau haben. Die Berater weisen Besitzer von Gärten und Äckern in diesem Bereich darauf hin, wie sie ihre Pflanzen vor Biberfraß schützen können.

Tagsüber bleiben die Tiere in ihrem Bau, nur bei Dunkelheit suchen sie Futter im und am Wasser. Im Sommer ernähren sie sich von grünen Pflanzen, im Winter von Baumrinde. Biber sind Säugetiere, die ausgezeichnet schwimmen und tauchen können. Ihre Unterkünfte graben sie in die Erde neben dem Fluss, aber der Zugang liegt unter Wasser. Deshalb sind die Zugänge nur bei sehr niedrigem Wasserstand zu sehen.

Über den Biberberatern steht ein Bibermanager für die Region

Einen Damm bauen die Tiere nur, wenn das Gewässer zu seicht ist für einen Zugang unter Wasser oder für einen bequemen schwimmenden Transport von Futter. Sollte durch einen solchen Damm ein Schaden durch Überflutung eintreten, verständigt der Biberberater den für die Region zuständigen Bibermanager. Er kann nach Rücksprache mit den Naturschutzbehörden Abhilfemaßnahmen veranlassen. (AZ)