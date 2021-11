Bobingen

Bobingens Bahnhof ist marode: Warum tut sich dennoch nichts?

Plus Der Bobinger Bahnhof ist marode. Eine Einladung an Reisende, in der Singoldstadt zu verweilen, sieht anders aus. Warum Verbesserungen nicht in Sicht sind.

Von Elmar Knöchel

Für Reisende, die nach Bobingen kommen, ist er oft das Erste, das sie von der Stadt zu sehen bekommen: der Bahnhof. Doch wer erstmals in die Stadt kommt, der fragt sich unwillkürlich, ob er wirklich hierher wollte. Umgekehrt, für jemanden, der Bobingen verlässt, ist er das Letzte, was er von der Stadt sieht. Für manchen mag durch den unschönen Anblick der Abschied von Bobingen etwas leichter fallen. Im Sinne der Stadt und ihrer Bewohner kann das natürlich nicht sein. Doch von der Bahn kommt seit Jahren wenig in diesem Bereich. Warum eigentlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

