Bobingen

vor 48 Min.

Bobingens Jugendzentrum hat einen neuen Leiter

Plus Im Bobinger Jugendzentrum wechselt die Leitung. Doch die Ziele und Ambitionen bleiben die gleichen.

Von Elmar Knöchel

Er war eine feste Größe in Bobingen. Dominik Rankl, der Leiter des Jugendzentrums, übergibt an seinen Nachfolger, Alexander Beyer. Es falle ihm nicht leicht, das Bobinger Jugendhaus zu verlassen, sagt Dominik Rankl. Es habe immer viele junge Menschen im Haus gegeben. Sogar während der Pandemiebeschränkungen sei es stets gut besucht gewesen. Natürlich, so Rankl, gehe er schweren Herzens. "Es war eine schöne Zeit in Bobingen", sagt er.

