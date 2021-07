Bobinger Bürgermeister entschuldigt sich bei seinem Vorgänger

Plus Der Vorwurf hat sich bestätigt: Bobingens Ex-Bürgermeister erhielt keine Einladung zum Sommerfest. Was der amtierende Rathauschef Klaus Förster dazu sagt.

Der Vorwurf von SPD-Stadtrat Helmut Jesske hat sich bestätigt: Offenbar erhielt Bobingens Ex-Bürgermeister Bernd Müller tatsächlich keine Einladung zum Sommerfest der Stadt. Dabei hatte dieser das Fest und die Verleihung des Kulturpreises überhaupt erst ins Leben gerufen. Die Angelegenheit hatte in der vergangenen Stadtratssitzung für Ärger gesorgt. Jesske hatte den amtierenden Bürgermeister Klaus Förster nach der fehlenden Einladung gefragt und ihm "schlechten Stil" vorgeworfen.