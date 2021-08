Bobinger Heimatverein trauert um Hans Deubler

Plus Hans Deubler, der ehemalige Vorsitzende und Gründungsmitglied des Bobinger Heimatvereins d'Hochsträssler, ist gestorben.

Beim Spaziergang durch Bobingen sieht man an vielen Stellen das Wirken von Hans Deubler, dem ehemaligen Vorsitzenden und Gründungsmitglied des Bobinger Heimatvereins d'Hochsträssler, der vor Kurzem verstorben ist.