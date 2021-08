Bobingen

03.08.2021

Bobinger Hochstraße muss im Oktober gesperrt werden

Der Pflasterbelag in der Bobinger Hochstraße weist schwere Mängel auf. Daher soll er im Oktober durch eine Farbasphaltdecke ersetzt werden.

Von Elmar Knöchel

Das Pflaster in der Hochstraße und der Pestalozzistraße in Bobingen weist Schäden auf. Vor allem im Hinblick auf Haltbarkeit und Wartungsaufwand entspricht es nicht den Erwartungen der Stadt. Die Mängel müssen beseitigt werden, im Zuge dessen soll das Pflaster gegen eine Fahrbahndecke aus Farbasphalt getauscht werden. Dafür müsse, so die Auskunft aus dem Tiefbauamt, die Hochstraße, die Kreuzung Pestalozzistraße und ein Teil der Pestalozzistraße selbst, im Oktober gesperrt werden. Nach Angaben der Stadt soll die Maßnahme voraussichtlich eine Woche dauern.

