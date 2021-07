Bobinger Kulturpreis für Peter Sedlacek: Vom Pizzabäcker zum Jedermann

Plus Die Stadt Bobingen ehrt Peter Sedlacek für seine herausragenden Verdienste um die Theaterkultur in Bobingen.

"Ich bin ein Theatermensch durch und durch", sagt Peter Sedlacek von sich selbst. Und das bewies er auch bei seiner Dankesrede während der coronabedingt kurzen, aber würdigen Feier im Garten des Unteren Schlösschens in Bobingen. Denn nach ein paar einführenden Worten schlüpfte er ins Kostüm des "Jedermann" und bedankte sich auf seine Weise bei Bürgermeister Klaus Förster.