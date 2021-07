Bobinger Polizei nimmt Automatenknacker fest

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei einen 33-jährigen Mann, der in Bobingen einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollte.

Mit einem Akku-Trennschleifer wollte ein Mann am Mittwochabend in der Max-Fischer-Straße in Bobingen einen Zigarettenautomaten knacken. Ein Zeuge bemerkte, dass der Automat mit einem Trennschleifer bearbeitet wurde und verständigte die Polizei. Die traf kurz darauf in der Max-Fischer-Straße ein und entdeckte einen Mann, der sich in der Nähe verstecken wollte.

Der 33-Jährige hatte einen Rucksack bei sich. Darin befand sich das akkubetriebene Werkzeug. Bei der anschließenden Wohnsitzüberprüfung wurden die Beamten auf eine kleine Menge Marihuana aufmerksam, die offen auf einem Tisch gelegen hatte. Vor einigen Tagen kam es in Bobingen zu einem ähnlichen Fall.