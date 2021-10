Bobinger Schüler tauchen virtuell in die Berufswelt ein

Plus Die Schnupperwoche des Industrieparks West Bobingen soll Jugendlichen bei der Wahl ihrer Ausbildung helfen. Mit einer VR-Brille testen sie virtuell, welcher Beruf zu ihnen passt.

Sie tragen große, schwarze VR-Brillen und haben Controller in der Hand. Langsam bewegen sich die Jugendlichen von der Bobinger Dr.-Jaufmann-Mittelschule im Schulungsraum des Industriepark West (IWB). Sie versuchen herauszufinden, welcher Beruf zu ihnen passt - und das ganz virtuell. "Mit den VR-Brillen können die Jugendlichen einen Blick in verschiedene Ausbildungsberufe werfen und virtuell Hand anlegen", erklärt Ausbildungsleiter Florian Bissinger.