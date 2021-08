Bobingen

12:30 Uhr

Bobinger Schulprojekt: Jeder ist anders und jeder ist wichtig

Plus In einem Erasmus-Projekt an der Mittelschule Bobingen beschäftigen sich Schüler mit dem Thema Diversität - zusammen mit Schulen aus Estland, der Türkei und Slowenien.

Von Anja Fischer

An der Mittelschule Bobingen hat sich etwas verändert: Die Stufen des Treppenaufgangs sind mit Worten wie Vielfalt, Diversitiy, Meinungsfreiheit, Respekt oder „love is love“ beschriftet. Die Klassensprecher haben Karten für ihre Mitschüler erhalten, auf die sie etwas Positives über ihren Banknachbarn schreiben dürfen. Mehr Achtsamkeit ist gefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

