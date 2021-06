Bobinger Seniorenfahrdienst bringt Lebensqualität zurück

Plus Mehr Mobilität im Alter wünschen sich viele. Der Bobinger Seniorenfahrdienst macht es möglich. Zu erschwinglichen Preisen und mit viel Engagement.

In Bobingen wurde mithilfe der Königsbrunner Autoteiler, der Stadt Bobingen und vielen ehrenamtlichen Helfern ein Seniorenfahrdienst ins Leben gerufen. Damit soll es älteren Mitbürgern und Menschen mit Bewegungseinschränkungen möglich sein, am kulturellen Leben der Stadt teilzunehmen und alltägliche Dinge wie Einkaufen oder den Arztbesuch eigenverantwortlich zu bewerkstelligen.