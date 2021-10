Bobingen

vor 47 Min.

Bobinger Stadträte hören sich vor Ort an, wo der Schuh drückt

Am Bahnhof wurden die FBU-Stadträte Florian Vogl, Michael Ammer und Franz Handschuh (von links) mit einem unerwarteten Anliegen konfrontiert.

Plus Im Rahmen ihrer Aktion "Bobinger Forum" sind Vertreter der FBU in den kommenden Wochen in Bobingen unterwegs. Sie wollen direkt vor Ort mit den Bobingern ins Gespräch kommen.

Von Elmar Knöchel

Es ist laut an der Bobinger Bahnhofstraße. Besonders an der Ecke zum Mayerweg. Doch genau diesen Standort hatten sich die FBU-Mitglieder um Fraktionschef Franz Handschuh für ihren ersten Ortstermin ausgesucht. Wohl wissend, was auf sie zukommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen