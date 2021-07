Bobingen

06:30 Uhr

"Da geht wieder was!": Verlängerung für Bobinger Konzertreihe

Es tut sich wieder was in Sachen Kultur in Bobingen: Am Pfingstsonntag trat die Band Caminando mit ihren teils nachdenklichen, aber auch fröhlichen Liedern auf.

Die beliebte Konzertreihe "Da geht wieder was" wird verlängert: Weitere Veranstaltungen unter freiem Himmel finden am 18. und 25. Juli in Bobingen statt.

Das Bobinger Kulturamt hat die beliebte Konzertreihe "Da geht wieder was" verlängert: Für die beiden Sonntage, 18. und 25. Juli, gibt es drei neue Veranstaltungen in Bobingen. Unter dem Motto "Da geht wieder was" organisierte das Kulturamt bereits zum zweiten Mal den passenden Rahmen für kostenlose Kurzkonzerte in Bobingen. Mehrere örtliche Musikgruppen, Vereine und Ensembles sorgten mit 30 kleinen Konzerten im Mai und Juni für die Rückkehr der Livekultur im öffentlichen Raum. Die Beiträge reichten dabei von Sommerserenaden am Unteren Schlößchen bis hin zu Chor-, Band- und Blasmusik-Konzerten in der Stadt und vor den örtlichen Senioreneinrichtungen. Die Konzerte dauern maximal 30 Minuten und finden unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Waldführung: Klingender Zauberwald in Bobingen Am Sonntag, 18. Juli, ab 11 Uhr entführt das Musikinstitut von Martina Brix mit einer musikalischen Waldführung Kinder ab vier Jahren und Familien in den "Klingenden Zauberwald". Treffpunkt ist der Grillplatz Straßberg. Für dieses kostenlose Angebot ist eine Voranmeldung per E-Mail verbindlich erforderlich unter: musikunterricht@martina-brix.de. Am Sonntag, 25. Juli, finden im Rahmen der Konzertreihe "Schlößle-Konzerte der Instrumentalklassen" statt. Ihr Können präsentieren die einzelnen Schülergruppen vor dem Unteren Schlößchen jeweils um 14 und 15 Uhr. Sommertraum-Mitmach-Konzert vor dem Unteren Schlößchen Bobingen Ebenfalls am Sonntag, 25. Juli, ab 16 Uhr gibt es vor dem Unteren Schlößchen das Mitmach-Konzert "Simi's Sommertraum" mit Gesang, Gitarre und Ukulele. Das Konzert von Simone Werner und Michael Schmetterer ist für die ganze Familie. Alle Konzerte sind unbestuhlt. Ein eigener Klappstuhl oder ein Sitzpolster kann mitgebracht werden. Für die Zuhörer ist die Teilnahme kostenfrei, Spenden für die jeweiligen Künstler und Musiker vor Ort sind erwünscht. (AZ)

