Das große Ziel sind die Paralympics

Plus Der Deutsche Vize-Jugendmeister im Doppel kommt aus Bobingen: Philipp Novak vom SSV Bobingen ist ein aufstrebendes Talent im Para-Tischtennis.

Konzentriert steht Philipp Novak an der Tischtennisplatte. Er hat Aufschlag, der Ball fliegt zum Gegner, kommt zurück. Es geht hin und her. Etliche Top Spins, Schupfbälle und Schmetterbälle später ist klar: Der junge Tischtennisspieler hat es geschafft. Zusammen mit Lasse Hauser aus Steinenbronn ist der 16-Jährige bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der U25 im Para-Tischtennis Deutscher Vizemeister im Doppel geworden.