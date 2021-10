Das sind die beiden neuen Fahrzeuge der Bobinger Feuerwehr

Plus Bei einer kleinen Feier wurden die neuen Einsatzfahrzeuge gesegnet und der Feuerwehr Bobingen offiziell übergeben.

Seit geraumer Zeit sind die neuen Fahrzeuge bei der Bobinger Feuerwehr im Einsatz. Doch wegen der Pandemie konnten sie erst jetzt gesegnet und offiziell übergeben werden.