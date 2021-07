Der Bürgergarten in der Bobinger Siedlung nimmt Gestalt an

Plus Ein Garten für alle in der Bobinger Siedlung - das ist der Grundgedanke gewesen. Dank eines Anstoßes aus dem Quartiersmanagement und zahlreicher Helfer wird daraus jetzt Realität.

Wo bis vor nicht allzu langer Zeit der Apothekergarten von Wolfgang Stingl viele seltene Kräuter beherbergte, machte sich nach der Aufgabe der Apotheke mehr und mehr eine Wildnis breit. Das mochte Quartiersmanagerin Cora-Hemming-Haas so nicht hinnehmen. Nach einiger Überlegung war dann die Idee eines Bürgergartens geboren. Angelegt wird er von freiwilligen Helfern, gepflegt und genutzt werden soll er von allen.