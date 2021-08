Der Landrat am Grill appelliert: "Es kommt auf jeden Einzelnen an"

Plus Um noch mehr Impfwillige ins Bobinger Impfzentrum zu lotsen, stellte sich Landrat Martin Sailer hinter den Bratwurstgrill. Auch ein Donnerwetter schreckt ihn nicht ab.

"Wir brauchen eine bessere Impfquote", erklärte Landrat Martin Sailer am Samstag beim Bratwurstgrillen am Bobinger Impfzentrum.