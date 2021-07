Der musikalische Nachwuchs Bobingens macht seit 50 Jahren von sich reden

Plus Die Jugendkapelle der Stadtkapelle Bobingen gibt es seit einem halben Jahrhundert. Was das besondere Angebot ausmacht.

Es ist ein großes Jubiläum, das allerdings nur ganz klein gefeiert werden konnte: Das Jugendorchester der Stadtkapelle Bobingen besteht seit 50 Jahren. Mit einem Jubiläumsgottesdienst gedachten Musiker, die Leitung der Stadtkapelle und Besucher der Anfänge der großartigen Nachwuchsarbeit der Stadtkapelle Bobingen.