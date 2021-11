Bobingen

vor 17 Min.

Der neue Supermarkt in der Bobinger Siedlung soll bald öffnen

Es gebe noch viel zu tun, doch langsam sei Land in Sicht, sagt Michael Gschrei. Er fiebert der Eröffnung des neuen Supermarktes an der Winterstraße entgegen.

Plus Die Tage ohne Einkaufsmöglichkeit für die Einwohner der Bobinger Siedlung sind gezählt: Bald soll der Supermarkt wieder öffnen. Doch es gibt noch einen Knackpunkt.

Von Elmar Knöchel

Hämmern, bohren, sägen und putzen. Vor allem putzen. Und warten. So in etwa beschreibt Michael Gschrei, der neue Betreiber des Supermarktes im Wertachzentrum in der Siedlung, den momentanen Tagesablauf. Doch mittlerweile gehe es, nach anfänglichen Schwierigkeiten, gut voran. Doch einen Knackpunkt gibt es noch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

