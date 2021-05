Bobingen

Die Bobinger Feuerwehr übt jetzt online für den Einsatz

Mit dem Handy in der Online-Übung: Robert Haas kontrolliert die Antworten seiner Feuerwehrkameraden.

Plus Die Feuerwehr Straßberg geht bei der Fortbildung der Mitglieder neue Wege, um technisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wie eine Online-Schulung funktioniert.

Von Anja Fischer

Mit dem Handy in der Hand läuft Robert Haas von der Freiwilligen Feuerwehr Straßberg durch die Fahrzeughalle. Die Stimme von Kommandant Matthias Jakob ist über Lautsprecher deutlich hörbar. Er fragt die Übungsteilnehmer, wo sich denn die Saugschläuche im Feuerwehrauto befinden. Ein Feuerwehrkamerad antwortet und schickt Robert Haas mit seinem Handy an den rückwärtigen Rollo des Autos. Dort prüft Haas, ob die Antwort richtig war. Durch die Kamera können sich die Teilnehmer an den Online-Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Straßberg davon überzeugen, ob sie mit ihrem Fahrzeugwissen auf dem aktuellen Stand sind.

