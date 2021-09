Bobingen

Die Greifstraße in Bobingen soll erneuert werden

Plus Die dringend nötige Sanierung soll nicht nur den Zustand verbessern, sondern es soll ein neues Straßenbild ähnlich der Koloniestraße entstehen. Das wirkt sich allerdings auf den Parkraum aus.

Von Elmar Knöchel

Die Greifstraße ist in die Jahre gekommen und in keinem guten Zustand mehr. Oft wurde die Straße in der Vergangenheit aufgebuddelt und wieder verschlossen. Damit soll nun Schluss sein. Denn wie im Tiefbauamt festgestellt wurde: "Die Straße weist so große Schäden auf, dass eine Erneuerung dringend notwendig wird, um sie wieder in einen guten und verkehrssicheren Zustand zu versetzen." Das gelte allerdings nur für den Straßenabschnitt eins zwischen Bahnhof- und Koloniestraße.

