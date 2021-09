Die Stadt Bobingen kauft keine Luftfilter für ihre Schulen

Plus Die Stadt Bobingen verzichtet auf die Anschaffung von Luftfiltern für Grund- und Mittelschulen. Bürgermeister Klaus Förster kritisiert fehlende Vorgaben aus München.

Durch die unklaren Vorgaben aus dem bayerischen Staatsministerium zu den Anschaffungskriterien mutiert die Frage, ob Luftfilter sinnvoll seien, mittlerweile eher zu einer Glaubensfrage als zu einer faktenbasierten Entscheidung. In Bobingen hat man jetzt versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Aufgrund einer im Juli vom Umweltbundesamt durchgeführten Studie hat man nun beschlossen, in Bobingen keine mobilen Luftfiltergeräte einzusetzen.