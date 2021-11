Bobingen

07:00 Uhr

Doppelter Führungswechsel bei der Sozialstation Bobingen

Jürgen Reichert und Regina Weinkamm stehen jetzt an der Spitze der Sozialstation Bobingen.

Plus Die Bobinger Einrichtung hat eine neue Geschäftsführerin. An der Spitze des Vereins steht jetzt der frühere Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert.

Von Maximilian Czysz

Bei der Sozialstation in Bobingen gibt es zwei Wechsel an der Spitze: Regina Weinkamm ist seit Anfang November neue Geschäftsführerin. Die 50-jährige Mutter von drei erwachsenen Kindern aus Straßberg tritt an die Stelle von Carolyn Kreuzer.

