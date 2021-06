Doppelter Schaden an geparktem Auto in Bobingen

Ein Autofahrer hat auf einem Parkplatz in Bobingen einen geparkten Wagen angefahren. Der Einschlag am Heck blieb aber nicht der einzige angerichtete Schaden.

Gleich doppelten Schaden hat ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Königsbrunner Straße in Bobingen angerichtet. Wie die Polizei berichtet, knallte der Unbekannte am Montag zwischen 10.30 und 14 Uhr mit seinem Auto gegen einen dort geparkten Opel. Dieser wurde dadurch in einen Grünstreifen geschoben, sodass nicht nur das Heck, sondern auch die Fahrzeugfront deutliche Schäden aufweisen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht sollen sich unter Telefon 8234/9606-0 bei der Polizei melden. (adi)